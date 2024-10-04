Михайлов: «Барыс» — главное разочарование»
Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Барысе».
— Главное разочарование на старте сезона?
— «Барыс». И десяти матчей не прошло, как уволили тренера!
— Отставка Дэвида Немировски напрашивалась? Или в Астане поторопились?
— Ой, вы в какое-то болото пытаетесь меня затянуть... Ладно, отвечу. Если руководители клуба берут тренера месяца на полтора — тогда все правильно сделали. Но если они хотят построить хорошую команду, нужно дать тренеру спокойно поработать. Минимум год. А лучше два.
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|12
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|2
|21
|2
|Спартак
|11
|8
|3
|18
|3
|СКА
|11
|7
|4
|15
|4
|ЦСКА
|12
|6
|6
|15
|5
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|6
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|9
|Витязь
|11
|5
|6
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|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
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|11
|4
|7
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|10
|8
|2
|16
|3
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|11
|7
|4
|16
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|10
|5
|5
|11
|8
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|9
|Авангард
|12
|4
|8
|9
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|12
|2
|10
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|19:00
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Ак Барс – Амур
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