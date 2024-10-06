Михайлис заявил, что КХЛ сильнее НХЛ

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Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис ответил на вопрос о главном трансфере в КХЛ минувшим летом.

«Сложно ответить. Могу выделить Егора Коршкова. А так, КХЛ в любом случае сильнее НХЛ», — цитирует Михайлиса Legalbet.

В текущем сезоне 29-летний форвард набрал 9 (4+5) очков в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ.