Михайлис: «В третьем периоде почувствовали, что можем победить «Амур»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2).

«Начало, минут семь-восемь, мы приходили в себя, уступали по движению сопернику, который создал несколько голевых моментов. Спасибо Карлссону, он сегодня очень здорово отыграл, помог команде. Все ребята старались, все молодцы. Наверное, второй период — вот это пятиминутное большинство — было как какой-то глоток воздуха для нашей команды. Потом опять в конце периода потеря концентрации. Отсюда и пропущенные шайбы. Третий период уже играли очень строго, надежно. Да, соперник добавил в движении, больше угрожал нашим воротам. В этом периоде мы почувствовали, что можем выиграть», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.