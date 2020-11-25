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Михайлис — о поражении от СКА: «Понимали, что надо прыгнуть выше головы»

10:18
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, боевая игра. Спасибо команде за настрой, за хорошие атаки, за игру в меньшинстве. Благодарен ребятам, они молодцы. Нам не повезло, что пропустили нелепый четвертый гол. Команда была готова и игре — заряженная и мобильная. Разбирали действия СКА на установке. Обсуждали, что нужно прыгнуть выше головы, что нужно сбросить с плеч груз поражений. Мы сыграли очень прилично. В каких-то моментах переигрывали соперника, запирали их в зоне», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.

СКА набрал 39 очков и занимает второе место на «Западе». У «Барыса» 25 очков и десятая позиция на «Востоке».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/24/476356.html

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