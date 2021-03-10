Главный тренер нур-султанского «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал выездное поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:5) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии 3:2 — в пользу «сталеваров».

— Нам не хватило эмоций, которые мы оставили в четвертом матче, — сказал Михайлис. — Команда старалась, но многое не получалось. Соперник сегодня был чуть быстрее. Мы проигрывали единоборства. Но самое главное — сегодня нам не хватило запала, страсти, эмоций.

Вернется ли Вароне в этой серии? Приедем домой — наши доктора скажут по нему.

Пока не будем загадывать, кто сыграет в воротах в шестом матче. Не пошло сегодня не только у Ортио, но и у всей команды. Вытащить серию мы можем за счет характера, поддержки болельщиков. Уверен, дома будет совсем другой настрой.

Следующий матч пройдет 12 марта в Нур-Султане.

(Михаил Скрыль)?