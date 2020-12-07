Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 Б).

«На эмоциях вытащили эту игру. Спасибо Йони Ортио, очень здорово отыграл. В первом периоде поначалу мы не были готовы. Соперник предложил высокие скорости, вбросы, быстро переходил из обороны в атаку.

Максим Мусоров готов. Первое звено, такая ответственность у него. Не сказать, что он стушевался. В принципе, нормально играл. Но все равно нужен игрок для первого звена, для Фила Вароне и Мэттью Фрэттина нужен партнер. Будем пробовать. Роман Старченко, Никита Михайлис и Антон Сагадеев здорово выглядят вместе. Пока не вижу смысла разбивать третье звено. Посмотрим дальше», – приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.