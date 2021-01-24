Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:4 ОТ).

«Мы не учли некоторые нюансы при игре соперника в большинстве. Но показали характер, запредельный настрой и скорость, хотя это был третий подряд матч на выезде. Карлссон здорово сыграл, как и вся команда. Все действовали достойно.

Диллон Хетерингтон сыграл нормально. В концовке не вывел шайбу из зоны, но такое бывает со всеми. Фрэттин подвернул голеностоп, пока неизвестны детали. Его зацепили во втором периоде", — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.