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Михайлис — о победе над «Витязем»: «Барыс» показал характер, запредельный настрой и скорость»

06:20
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:4 ОТ).

«Мы не учли некоторые нюансы при игре соперника в большинстве. Но показали характер, запредельный настрой и скорость, хотя это был третий подряд матч на выезде. Карлссон здорово сыграл, как и вся команда. Все действовали достойно.

Диллон Хетерингтон сыграл нормально. В концовке не вывел шайбу из зоны, но такое бывает со всеми. Фрэттин подвернул голеностоп, пока неизвестны детали. Его зацепили во втором периоде", — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.

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