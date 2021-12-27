Михайлис — о победе над «Автомобилистом»: «Наверное, матч понравился зрителям, но не мне»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2 Б).
— Спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всей игры поддерживали наших ребят. Команда это чувствовала. Она старалась играть агрессивно с первых смен. Наверное, матч понравился зрителям, но не мне. Много было провалов. Хотели забить, укрепить счет. Хотя мы старались строго действовать в обороне, качественно, без ошибок.
— Если бы интересней играли в большинстве, закончили бы в основное время?
— Да, конечно, у нас было достаточно большинства, чтобы реализовать моменты. Не хватило той агрессии, которая должна быть в большинстве. Надо прилагать максимум усилий и очень много бросать. Конечно, нужно выводить партнеров на ударную позицию.
— Связку Никиты Михайлиса и Кертиса Волка прорвало сегодня, как-то их мотивируете?
— Да, их тройка на протяжении всего сезона очень здорово выглядела. У них своя химия. Знают друг-друга наизусть. Четыре игры не забивали и очень сильно переживали по этому поводу. Напряжение было, где-то надо было их раскрепостить. Сегодня у них очень здорово получалось.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/khl-barys-avtomobilist-press-konferenciya-trenerov-video21/
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