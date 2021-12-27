Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2 Б).

— Спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всей игры поддерживали наших ребят. Команда это чувствовала. Она старалась играть агрессивно с первых смен. Наверное, матч понравился зрителям, но не мне. Много было провалов. Хотели забить, укрепить счет. Хотя мы старались строго действовать в обороне, качественно, без ошибок.

— Если бы интересней играли в большинстве, закончили бы в основное время?

— Да, конечно, у нас было достаточно большинства, чтобы реализовать моменты. Не хватило той агрессии, которая должна быть в большинстве. Надо прилагать максимум усилий и очень много бросать. Конечно, нужно выводить партнеров на ударную позицию.

— Связку Никиты Михайлиса и Кертиса Волка прорвало сегодня, как-то их мотивируете?

— Да, их тройка на протяжении всего сезона очень здорово выглядела. У них своя химия. Знают друг-друга наизусть. Четыре игры не забивали и очень сильно переживали по этому поводу. Напряжение было, где-то надо было их раскрепостить. Сегодня у них очень здорово получалось.