Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Михайлис — о нереализованном большинстве с «Магниткой»: «Выбыл Кертис Волк. Все строилось на нем»

20:17
Теги:

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Первый период был хорошим для нас, хотя «Металлург» и создал много голевых моментов, — отметил Михайлис. — Здорово сыграл вратарь Йони Ортио. В конце второго периода нас заперли в зоне, тяжело было справляться с атаками соперника. В третьем периоде соперник был лучше по движению. Мы не справлялись с их атаками.

— Вас устраивает, как «Барыс» разыгрывает большинство?

— Конечно, нет. Мы не забили «пять на три» — я не доволен. У нас ведущий игрок, который разыгрывает большинство, — Кертис Волк, — выбыл из игры. Все строилось на нем.

— «Барыс» не лучшим образом проводит концовки третьего периода. Как выходить из этой неприятной тенденции?

— Не соглашусь с вами. Может быть, в начале такое было, но домашний матч с «Автомобилистом» мы очень здорово провели.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора

Читайте также

"Мольде" – "Зенит": прямая трансляция – в 20.00
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
0
Офсайд