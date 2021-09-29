Михайлис — о нереализованном большинстве с «Магниткой»: «Выбыл Кертис Волк. Все строилось на нем»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Первый период был хорошим для нас, хотя «Металлург» и создал много голевых моментов, — отметил Михайлис. — Здорово сыграл вратарь Йони Ортио. В конце второго периода нас заперли в зоне, тяжело было справляться с атаками соперника. В третьем периоде соперник был лучше по движению. Мы не справлялись с их атаками.
— Вас устраивает, как «Барыс» разыгрывает большинство?
— Конечно, нет. Мы не забили «пять на три» — я не доволен. У нас ведущий игрок, который разыгрывает большинство, — Кертис Волк, — выбыл из игры. Все строилось на нем.
— «Барыс» не лучшим образом проводит концовки третьего периода. Как выходить из этой неприятной тенденции?
— Не соглашусь с вами. Может быть, в начале такое было, но домашний матч с «Автомобилистом» мы очень здорово провели.
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