Михайлис назвал причины поражения от минского «Динамо»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:4).

— Мы проиграли сегодня борьбу и движение. Было достаточно большинства, но опять же не реализовали, — приводит слова тренера сайт «Барыса». — Команда соперника не позволила нам ничего сделать. Третий период более-менее сыграли, но мы так должны играть все три периода, агрессивно, жестко. Но сегодня не получилось. Создаем мы достаточно моментов голевых, но реализация хромает. Мы над этим работаем, постоянно разговариваем с ребятами.