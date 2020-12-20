Михайлис: «Куньлунь» здорово оборонялся, практически не давал нам шансов»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1 ОТ).

«Тяжелая игра, вязкая. «Куньлунь» здорово оборонялся, практически не давал нам шансов. Играли плотно и агрессивно. Здорово, что в третьем периоде Линус Виделль отдал передачу и Самат Данияр забросил. В раздевалке поздравили его с первой шайбой в КХЛ. Алекс Линтуниеми сыграл на твердую четверку, видно, что еще не в кондициях, но будет добавлять. Даррен Дитц, как всегда, сыграл на высоте», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.