Михайлис: «Барысу» где-то не хватает дисциплины и концентрации»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4).

«Обидное поражение, третье в этой поездке. Выкладываемся, бьемся до конца, но где-то не хватает дисциплины, концентрации», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Александр Полунин, который забросил победную шайбу, оформив дубль. Два очка набрал Егор Коршков (0+2).