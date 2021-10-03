Михайлис: «Барысу» где-то не хватает дисциплины и концентрации»
22:35
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4).
«Обидное поражение, третье в этой поездке. Выкладываемся, бьемся до конца, но где-то не хватает дисциплины, концентрации», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Александр Полунин, который забросил победную шайбу, оформив дубль. Два очка набрал Егор Коршков (0+2).
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