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Михайлис: «Барысу» где-то не хватает дисциплины и концентрации»

22:35
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4).

«Обидное поражение, третье в этой поездке. Выкладываемся, бьемся до конца, но где-то не хватает дисциплины, концентрации», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Александр Полунин, который забросил победную шайбу, оформив дубль. Два очка набрал Егор Коршков (0+2).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/03/490547.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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