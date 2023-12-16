Михалев — о дебюте в КХЛ: «Внимания стало больше. Начали писать сообщения. А жизнь не изменилась»
Нападающий «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» рассказал, как изменилась его жизнь после дебюта в КХЛ.
— Ваша жизнь изменилась после дебюта в КХЛ? Заметили больше внимания?
— Внимания стало больше. Добавилось поклонников, подписчиков. Начали писать сообщения. А жизнь не изменилась. Просто тренируюсь, играю, работаю над собой.
— Самое главное теперь — не потерять голову от чрезмерного внимания. Понимаете, как справиться с этим?
— У меня такого никогда не было. Пишут обо мне и пишут. Я еще ничего не добился. Да, это хороший дебют, но еще ничего не сделано. Надо работать и работать, чтобы становиться лучше.
— Одно время вы вели аккаунт с нарезками своих голов. Почему забросили?
— Когда мы играли по ЮХЛ, был коронавирус. Делать особо нечего. Не только я один вел такие аккаунты. Много кто выкладывал свои голы под музыку. А что, прикольно! Сам делал монтаж, накладывал музыку в телефоне. Заняться было особо нечем. Когда немного повзрослел, подумал: «А зачем?» Нужно стараться и забивать голы, чтобы МХЛ и КХЛ их выкладывали.
Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 игры и набрал 21 (13+8) очко.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|39
|24
|15
|50
|4
|Лада
|41
|21
|20
|50
|5
|Ак Барс
|40
|23
|17
|48
|6
|Трактор
|40
|21
|19
|46
|7
|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|41
|26
|15
|56
|2
|Динамо М
|40
|26
|14
|56
|3
|Локомотив
|38
|25
|13
|53
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|39
|22
|17
|46
|7
|Северсталь
|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|19.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|19.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -