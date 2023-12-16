Михалев — о Тарасенко: «Для Новосибирска Владимир — легенда»

Нападающий «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» прокомментировал сравнения с форвардом «Оттавы» Владимиром Тарасенко.

— Вас уже сравнивают с Владимиром Тарасенко. Для Новосибирска он — легенда?

— Сравнения с Тарасенко очень приятны. Но, повторюсь, я еще ничего не добился. Надо продолжать работать над собой. Когда мы с отцом ходили в юном возрасте на хоккей, я смотрел на Тарасенко и получал удовольствие от его игры. Для «Сибири» он сделал очень многое. Он сейчас играет в НХЛ — не каждый сможет пробиться в эту лигу. Для Новосибирска Владимир — легенда.

— Знакомы с ним лично?

— Нет, не знаком.

— Мечтали когда-то об автографе или клюшке Тарасенко?

— Такого не было. По детству я собирал фотографии, но вратарей. Мне больше нравились голкиперы. Всегда просил отца, чтобы поставил меня в ворота. Но он всегда запрещал.

Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 игры и набрал 21 (13+8) очко.