Михалев — о Тарасенко: «Для Новосибирска Владимир — легенда»
Нападающий «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» прокомментировал сравнения с форвардом «Оттавы» Владимиром Тарасенко.
— Вас уже сравнивают с Владимиром Тарасенко. Для Новосибирска он — легенда?
— Сравнения с Тарасенко очень приятны. Но, повторюсь, я еще ничего не добился. Надо продолжать работать над собой. Когда мы с отцом ходили в юном возрасте на хоккей, я смотрел на Тарасенко и получал удовольствие от его игры. Для «Сибири» он сделал очень многое. Он сейчас играет в НХЛ — не каждый сможет пробиться в эту лигу. Для Новосибирска Владимир — легенда.
— Знакомы с ним лично?
— Нет, не знаком.
— Мечтали когда-то об автографе или клюшке Тарасенко?
— Такого не было. По детству я собирал фотографии, но вратарей. Мне больше нравились голкиперы. Всегда просил отца, чтобы поставил меня в ворота. Но он всегда запрещал.
Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 игры и набрал 21 (13+8) очко.
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