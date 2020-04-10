Михал Йордан не собирается покидать «Амур»

Защитник «Амура» Михал Йордан заявил, что пока не собирается покидать КХЛ. Он заверил, что команда из Хабаровска не испытывает финансовых проблем.

— У меня еще год по контракту с «Амуром». И до меня не доходило никаких плохих новостей, — приводит слова Йордана iDnes.cz. — Конечно, в любой момент может что-то измениться. Перед началом прошлого сезона, к примеру, говорили, то нам придется играть с хоккеистами из молодежной команды. Но слухи так и остались слухами.

Меня все устраивает в КХЛ. Очень доволен прошедшим сезоном. Летом изменил систему подготовки и это дало свои плоды. Надеюсь, что в следующем сезоне смогут прибавить еще больше.

29-летний чех в прошедшем сезоне провел 61 матч и набрал 18 (7+11) очков.