Михал Йордан: «Амур» сделает все, чтобы попасть в плей-офф»

Защитник «Амура» Михал Йордан пообещал, что его команда до последнего будет цепляться за попадание в плей-офф КХЛ.

— У нас получился крайне сложный сезон, мы пережили множество длинных серий поражений, но никогда не сдавались, — цитируют «Известия» Йордана. — Во многих проигранных матчах нам очень не везло — соперник опережал в одну шайбу. Но тренеры заставляли нас не отходить от своей манеры игры, не паниковать и играть до конца каждый эпизод. Благодаря этому в январе и начале февраля «Амур» прорвало, пошли победы, и мы до сих пор сохраняем шансы на плей-офф. Сделаем все, чтобы ими воспользоваться.