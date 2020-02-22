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Михал Йордан: «Амур» сделает все, чтобы попасть в плей-офф»

04:13
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Защитник «Амура» Михал Йордан пообещал, что его команда до последнего будет цепляться за попадание в плей-офф КХЛ.

— У нас получился крайне сложный сезон, мы пережили множество длинных серий поражений, но никогда не сдавались, — цитируют «Известия» Йордана. — Во многих проигранных матчах нам очень не везло — соперник опережал в одну шайбу. Но тренеры заставляли нас не отходить от своей манеры игры, не паниковать и играть до конца каждый эпизод. Благодаря этому в январе и начале февраля «Амур» прорвало, пошли победы, и мы до сих пор сохраняем шансы на плей-офф. Сделаем все, чтобы ими воспользоваться.

 

Дополнительная информация:

https://iz.ru/978670/aleksei-fomin/pryzhok-ak-barsa-kazanskaia-komanda-boretsia-za-pobedu-v-reguliarke

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