Михал Чайковски: "В "Динамо" я чувствую себя намного лучше и комфортнее"

Защитник московского "Динамо" Михал Чайковски поделился впечатлениями от первых матчей за бело-голубых.

- Моя первая игра в составе "Динамо" совпала с первой игрой на новой арене. Безусловно, здорово, что мы выиграли эту игру против "Автомобилиста", - приводит слова Чайковски официальный сайт московского "Динамо". - Дворец очень хороший, но, главное, болельщики были просто потрясающими! Надеюсь, такая атмосфера будет на каждой нашей домашней игре. В Америке я играл в АХЛ, не так уж много зрителей приходило на наши игры там. Здесь же совсем другая ситуация – дворец был полным, все пришли поддержать команду. Совсем другая атмосфера. Здесь я чувствую себя намного лучше и комфортней.

Работа под руководством Крикунова? Знаю, что многие называют его тренером старой школы, потому что он большое внимание уделяет физической нагрузке и подготовке. Это его стиль. Но с ним, как и с любым другим главным тренером, главное выполнять установку и следовать требованиям. Он делает свою работу, игрокам надо выполнять свою.