Михал Чайковски: "Серия с "Йокеритом" - это настоящий бой"

Защитник "Динамо" Михал Чайковски - о серии против "Йокерита". Команды сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ.
– Это будет настоящий бой и очень сложная серия. Финская команда – неприятный соперник, который хорошо катается. Я уверен, что против них будет трудно играть, - цитируют хоккеиста "Известия". - Эта команда станет бороться до конца во всех матчах, доигрывать каждый эпизод. Каждый игрок "Йокерита" чрезвычайно опасен и может в любой момент решить исход серии. Конечно, мы будем стараться играть как можно лучше. Тем не менее готовимся к сложному противостоянию.
Первый матч между "Йокеритом" и "Динамо" пройдет 25 февраля в Хельсинки. Начало в 19.30 по московскому времени.
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