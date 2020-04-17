Михал Чайковски: «Счастлив остаться в «Динамо» еще на два года»

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски поделился впечатлениями от подписания нового контракта с клубом.

— Так счастлив остаться в «Динамо» еще на два года, — написал Чайковски в Instagram. — Не могу дождаться возвращения в Москву.

27-летний словак перешел в «Динамо» в 2018 году. С тех пор он провел за команду 87 матчей, в которых набрал 41 (13+28) очко при показателе полезности «+22».

В прошедшем сезоне хоккеист провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (9+22) очко. В плей-офф у него 6 матчей и 4 (2+2) очка.