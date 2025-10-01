Зислис — о Кузнецове в «Магнитке»: «Сможет ли он договориться с Разиным?»

Журналист «СЭ» Михаил Зислис в прямом эфире на канале «СЭ Хоккейный» прокомментировал потенциальный переход Евгения Кузнецова в «Металлург».

— Вопрос не в том, какой уровень у Евгения Кузнецова. Мы его уровень прекрасно знаем. Первое — его проблемы вокруг хоккея и за пределами площадки. Второе — как он сможет договориться с Андреем Разиным? На эти вопросы у меня нет ответа.

Если ты хочешь чего-то добиться, то должен рисковать. Подписание Кузнецова — это риск. Но если все срастется, ты получишь большие дивиденды. Ты можешь себя подстраховать, например, расторжением без компенсации.