Михаил Воробьев: «В КХЛ удаляют за малейший контакт»

Форвард системы «Филадельфии» Михаил Воробьев рассказал о разнице в судействе между КХЛ и НХЛ. Он назвал три вещи, которые отличают лиги.

— Судейство, силовая борьба и скорости, — цитирует Воробьева «Горобзор». -Когда я приехал из Америки и сидел на самоизоляции, смотрел КХЛ. Здесь удаляют за любой малейший контакт, смотрят на то, как красиво упал игрок, а не на то, какой был силовой прием. Это мое мнение.

В НХЛ очень тяжело заработать удаление. В основном они идут за зацепы и подножки, за силовую борьбу редко удаляют, потому что нужно держать удар.

Если тут нападающий подъезжает к вратарю, а его защитник отталкивает, и он падает, за это могут дать две минуты. А за что? Вратаря же защищают, нельзя пускать на свой пятак. Все тренеры учат, что пятак — это дом, туда нельзя пускать чужих. А здесь за это сразу удаляют.