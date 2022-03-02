Михаил Воробьев: «Нас тренеры контролируют. Говорят не смотреть на табло, счет 0:0»

Нападающий СКА Михаил Воробьев оценил игру команды в первом матче серии плей-офф против минского «Динамо» (8:3).

— Хорошая боевая игра была. Повезло, что реализовали большинство, ребята вышли, забили — повели в игре, стало полегче, и потом просто довели до победы.

— Первый период получился несколько нервным — с чем это связано? Первый матч плей-офф или, может, давно не было официальных игр?

— Мне кажется, название «плей-офф» говорит само за себя — игры на вылет, нужно относиться серьезно. Может, какая-то нервозность была, но потом после силовых и всего остального все прошло, все успокоились и начали играть в свой хоккей.

— Когда команда за период забивает 7 голов, как сохранить концентрацию?

— Нас тренеры контролируют. Говорят не смотреть на табло, счет 0:0 — играем так же строго и действуем по плану.

— Ожидаете ли, что «Динамо» что-то изменит в следующих играх, и они сложатся иначе?

— В принципе, на игру соперника мы не смотрим, стараемся отталкиваться от своей. Посмотрим, как будет дальше.