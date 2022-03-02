Михаил Воробьев: «Нас тренеры контролируют. Говорят не смотреть на табло, счет 0:0»
Нападающий СКА Михаил Воробьев оценил игру команды в первом матче серии плей-офф против минского «Динамо» (8:3).
— Хорошая боевая игра была. Повезло, что реализовали большинство, ребята вышли, забили — повели в игре, стало полегче, и потом просто довели до победы.
— Первый период получился несколько нервным — с чем это связано? Первый матч плей-офф или, может, давно не было официальных игр?
— Мне кажется, название «плей-офф» говорит само за себя — игры на вылет, нужно относиться серьезно. Может, какая-то нервозность была, но потом после силовых и всего остального все прошло, все успокоились и начали играть в свой хоккей.
— Когда команда за период забивает 7 голов, как сохранить концентрацию?
— Нас тренеры контролируют. Говорят не смотреть на табло, счет 0:0 — играем так же строго и действуем по плану.
— Ожидаете ли, что «Динамо» что-то изменит в следующих играх, и они сложатся иначе?
— В принципе, на игру соперника мы не смотрим, стараемся отталкиваться от своей. Посмотрим, как будет дальше.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|3.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|3.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -