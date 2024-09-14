Воробьев: «Просто «Трактор» реализовал свои моменты, а мы — нет»

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал поражение от «Трактора» (0:3) в первом домашнем матче в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Мы не реализовываем свои моменты. Нужно чуть хладнокровнее быть. Выдохнуть и спокойно этот решающий бросок сделать. «Трактор» показал то, к чему мы готовились. Ничего сверхъестественного. Просто реализовали свои моменты, а мы — нет. То, что было в раздевалке, останется в раздевалке. Мы от своей игры отталкиваемся. Надо фокус сделать на завершении атак, понастырнее лезть на ворота, и тогда голы придут», — цитирует «РБ Спорт» Воробьева.

В первых четырех матчах нового сезона СКА одержал только одну победу и с 3 очками занимает 9-е место в Западной конференции.