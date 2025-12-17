17 декабря 2025, 00:16

Форвард СКА Воробьев: «Не хватало одного важного человека на скамейке, поэтому играли за себя и за него»

Нападающий СКА Михаил Воробьев в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ (4:1).

— Вы не играли с 24 ноября из-за травмы, как сегодня чувствовали себя на льду?

— Самочувствие хорошее. У меня не было такого количества выходных, как у всей команды. Я занимался индивидуально с нашим тренером по Алексеем Базановым, поэтому, наверное, и должен был чувствовать себя на льду лучше всех.

— Отсутствие главного тренера Игоря Ларионова сказалось на ходе матча?

— Всякое в жизни бывает. Но это, наоборот, нас только сплотило. Конечно, не хватало одного важного человека на скамейке, поэтому играли за себя и за него.

— Болельщики к матчу подготовили специальный баннер «Питер только красно-синий». Видели? Как вам?

— Да, видел. Очень крутой баннер! Получается, подтвердили это. Будем стараться подтверждать это каждую игру.

— Месяц назад был последний домашний матч. Соскучились по своим болельщикам?

— Конечно, мы очень скучали по домашним играм. Тем не менее, и на выезде мы ощущали хорошую поддержку. Я сам не летал на Дальний Восток, но ребята рассказывали, что там было много наших болельщиков. А играть при своих трибунах всегда особенно приятно. Я читаю комментарии в социальных сетях, болельщики постоянно спрашивают, когда же мы наконец начнем играть дома. И вот, это свершилось — мы дома и выиграли!

Екатерина Смирнова

Михаил Воробьев
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

СКА — «Шанхай Дрэгонс»: видеообзор матча КХЛ
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
1/8 финала Счет в серии
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
_ - _
3. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
4. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
1 - 0
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
1 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
_ - _
3. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
4. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
1 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
1 - 0
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
_ - _
3. Спартак - Локомотив
_ - _
4. Спартак - Локомотив
_ - _
1 - 0
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
1 - 0
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
_ - _
3. Нефтехимик - Авангард
_ - _
4. Нефтехимик - Авангард
_ - _
1 - 0
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
2 - 0
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
_ - _
4. Трактор - Ак Барс
_ - _
2 - 0
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
2 - 0
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
_ - _
4. СКА - ЦСКА
_ - _
2 - 0
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 1
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
_ - _
4. Торпедо - Северсталь
_ - _
5. Северсталь - Торпедо
_ - _
1 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
_ - _
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
_ - _
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
_ - _
1 - 1
26.03 16:30 Авангард – Нефтехимик - : -
26.03 17:00 Металлург Мг – Сибирь - : -
26.03 19:30 Динамо Мн – Динамо М - : -
26.03 19:30 Локомотив – Спартак - : -
