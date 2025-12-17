Форвард СКА Воробьев: «Не хватало одного важного человека на скамейке, поэтому играли за себя и за него»
Нападающий СКА Михаил Воробьев в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ (4:1).
— Вы не играли с 24 ноября из-за травмы, как сегодня чувствовали себя на льду?
— Самочувствие хорошее. У меня не было такого количества выходных, как у всей команды. Я занимался индивидуально с нашим тренером по Алексеем Базановым, поэтому, наверное, и должен был чувствовать себя на льду лучше всех.
— Отсутствие главного тренера Игоря Ларионова сказалось на ходе матча?
— Всякое в жизни бывает. Но это, наоборот, нас только сплотило. Конечно, не хватало одного важного человека на скамейке, поэтому играли за себя и за него.
— Болельщики к матчу подготовили специальный баннер «Питер только красно-синий». Видели? Как вам?
— Да, видел. Очень крутой баннер! Получается, подтвердили это. Будем стараться подтверждать это каждую игру.
— Месяц назад был последний домашний матч. Соскучились по своим болельщикам?
— Конечно, мы очень скучали по домашним играм. Тем не менее, и на выезде мы ощущали хорошую поддержку. Я сам не летал на Дальний Восток, но ребята рассказывали, что там было много наших болельщиков. А играть при своих трибунах всегда особенно приятно. Я читаю комментарии в социальных сетях, болельщики постоянно спрашивают, когда же мы наконец начнем играть дома. И вот, это свершилось — мы дома и выиграли!
Екатерина Смирнова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо Мн - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Трактор
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - СКА
2 - 0
|2 - 0
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|1 - 1
|26.03
|16:30
|Авангард – Нефтехимик
|- : -
|26.03
|17:00
|Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|26.03
|19:30
|Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|26.03
|19:30
|Локомотив – Спартак
|- : -