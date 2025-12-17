Форвард СКА Воробьев: «Не хватало одного важного человека на скамейке, поэтому играли за себя и за него»

Нападающий СКА Михаил Воробьев в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ (4:1).

— Вы не играли с 24 ноября из-за травмы, как сегодня чувствовали себя на льду?

— Самочувствие хорошее. У меня не было такого количества выходных, как у всей команды. Я занимался индивидуально с нашим тренером по Алексеем Базановым, поэтому, наверное, и должен был чувствовать себя на льду лучше всех.

— Отсутствие главного тренера Игоря Ларионова сказалось на ходе матча?

— Всякое в жизни бывает. Но это, наоборот, нас только сплотило. Конечно, не хватало одного важного человека на скамейке, поэтому играли за себя и за него.

— Болельщики к матчу подготовили специальный баннер «Питер только красно-синий». Видели? Как вам?

— Да, видел. Очень крутой баннер! Получается, подтвердили это. Будем стараться подтверждать это каждую игру.

— Месяц назад был последний домашний матч. Соскучились по своим болельщикам?

— Конечно, мы очень скучали по домашним играм. Тем не менее, и на выезде мы ощущали хорошую поддержку. Я сам не летал на Дальний Восток, но ребята рассказывали, что там было много наших болельщиков. А играть при своих трибунах всегда особенно приятно. Я читаю комментарии в социальных сетях, болельщики постоянно спрашивают, когда же мы наконец начнем играть дома. И вот, это свершилось — мы дома и выиграли!

Екатерина Смирнова