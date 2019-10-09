Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков после матча с «Витязем» (4:2) поделился впечатлениями от 200-й шайбы в КХЛ.

— Не только юбилейная шайба, любая шайба — приятно! — цитирует Варнакова официальный сайт «Торпедо». — Особенно, когда команда выиграла при своих болельщиках. Лучшего для юбилейной шайбы и не могло быть. Наверное, уже сейчас все понимают, что мы одинаково на всех готовимся. Все команды плюс-минус равные, несмотря на разницу в турнирной таблице, у всех игры складываются тяжело.

Следующий рубеж, чтобы догнать по количеству шайб отца уже близко — осталось шесть шайб! Постараюсь, как можно быстрее преодолеть этот рубеж. Каждая шайба -она особенная, по-своему тяжелая, поэтому надо идти от игры к игре, от шайбы к шайбе.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика