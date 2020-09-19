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Михаил Сидоров заключил пробный контракт с «Куньлунем»

16:22
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«Куньлунь» заключил пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее с 23-летним игроком обороны расторг контракт ярославский «Локомотив». В минувшем сезоне Сидоров провел 21 матч за основную команду «железнодорожников» и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус 6».

Сидоров — обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Также он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года.

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