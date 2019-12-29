Михаил Пашнин: «Войдем в Новый год на позитивной ноте»

Защитинк «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин в интервью «Известиям» отметил, что команда войдет в новый год на позитивной ноте, так как обыграла «Ак Барс» в дерби.

— Многие опасались, что «Салават» из-за последних неудач в КХЛ будет играть строго на результат и не даст нужного зрелища публике в Давосе. За счет чего в итоге и вы, и «Ак Барс» показали веселый хоккей с множеством голов и голевых моментов?

— Просто играли две хорошие команды. Ни «Ак Барс», ни мы не отсиживаемся в обороне. Стараемся быстро контратаковать, идти в атаку. Надеюсь, болельщикам понравилось. Главное, что мы выиграли. Нам очень была нужна эта победа на фоне последних неудач. Теперь войдем в Новый год на позитивной ноте и сможем хорошо подготовиться к январским матчам.