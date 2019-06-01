Михаил Пашнин подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Защитник Михаил Пашнин заключил соглашение на один сезон с "Салаватом Юлаевым", сообщает официальный Твиттер уфимской команды.
В прошедшем сезоне 30-летний россиянин выступал за ЦСКА, провел 48 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Пашнин вместе с армейцами выиграл регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Гагарина.
⚡#HCSalavat подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина @khl в составе @hccska— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 1 июня 2019 г.
Соглашение с опытным защитником рассчитано на 1 сезон💪 pic.twitter.com/cAlrzarAyn
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