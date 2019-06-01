Михаил Пашнин подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Защитник Михаил Пашнин заключил соглашение на один сезон с "Салаватом Юлаевым", сообщает официальный Твиттер уфимской команды.

В прошедшем сезоне 30-летний россиянин выступал за ЦСКА, провел 48 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Пашнин вместе с армейцами выиграл регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Гагарина.