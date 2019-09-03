Михаил Мальцев: «Вернуться в Россию я еще успею»

Нападающий СКА Михаил Мальцев, который был приглашен в лагерь для новичков «Нью-Джерси», заявил, что не собирается возвращаться в Россию и планирует постараться закрепиться в Северной Америке.

— Многие спрашивают меня, почему я не захотел оставаться в КХЛ и почему хочу играть в НХЛ? А почему бы и нет? — приводит слова Мальцева Eprinkside.

Выступать в НХЛ — это моя детская мечта. Это лучшая лига в мире и все об этом знают. Так что не понимаю даже, как могут возникать такие вопросы.

Надеюсь, что у меня будет долгая карьера. Так что вернуться в Россию я еще успею. Но сейчас я хочу постараться реализовать свою мечту. И для этого я готов работать очень усердно. Думаю, что у меня будет шанс проявить себя в АХЛ и, возможно, смогу получить шанс в главной команде в конце сезона.

Сейчас я занимаюсь английским каждый день. В России так часто практиковаться не получалось. Родители с детства заставляли меня и сестру учить иностранный язык. Когда совсем не хотелось, то я напоминал себе о том, что мечтаю об НХЛ. Это помогало сохранить мотивацию. Теперь это очень помогает.

21-летний Мальцев был выбран «Нью-Джерси» под общим 102-м номером на драфте-2016. Этот сезон он, скорее всего, начнет в фарме «Дьяволов» — «Бинхэмптоне».