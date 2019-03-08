Михаил Мальцев: "В СКА всегда дают шанс молодежи. Все зависит от нас самих"

20-летний нападающий СКА Михаил Мальцев после шестого матча первого раунда Кубка Гагарина против "Спартака" (2:1, 4-2) подвел итоги серии.
– Вы идете по нарастающей: сначала первый гол в КХЛ, теперь – первое очко в плей-офф Кубка Гагарина.
– Так и получается, так и нужно. Единственная разница: это уже не регулярка, а плей-офф. Все в команде должны помогать друг другу.
– Можно ли сказать, что вы прошли боевое крещение в серии со "Спартаком"?
– Да, это первый плей-офф для меня. Было тяжеловато. Но я сконцентрировался на данном этапе, поэтому все неплохо прошло.
– Весь СКА ходит в олимпийках с надписью "team-extreme". Это ваш девиз? Насколько эта серия получилась экстремальной для вас?
– У нас много девизов. Серия, действительно, получилась очень непредсказуемой. "Спартак" всегда нагонял нас в конце – не были к этому готовы. Но в итоге мы справились.
– Когда вас удалили, о чем думали на скамейке штрафников? Каждый момент мог стать решающим.
– В той игре я думал, что у Калинина на Олимпиаде ситуация была похуже. Это успокаивало.
– Снова Гусев всех спас – прям как на Олимпиаде.
– Оказался в нужном месте, как и тогда.
– Вбрасывание всегда считалось вашим коньком. Но сегодня все центры СКА превзошли себя и спартаковцев. Специально работала вся команда на вбрасывании?
– Да, мы выигрывали очень много вбрасываний на протяжении всей серии. Наверное, мы в этом просто лучшие.
– Также игру СКА в меньшинстве можно назвать близкой к идеалу.
– Да. Мы все время разбираем ошибки, смотрим видео, вносим различные корректировки – работаем над собой.
– То, что "Локомотив" доверяет своей молодежи – факт. Насколько доверяет вам СКА?
– У нас с этим все в порядке. Я вроде немало играю, другие – тоже. Все зависит от нас самих: если хорошо показываешь себя – всегда дают шанс.
– СКА выиграл у "Локомотива" три матча из четырех в регулярке. Это дает вам психологическое преимущество?
– После "Спартака" – не очень. Там мы выиграли все четыре матча. Это плей-офф, здесь совсем другая игра. (Алена Гребенькова)
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