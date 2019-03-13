Михаил Мальцев: "В "Локомотиве" много молодежи, это придает команде агрессивности"

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (1:0, 1-0) в первом матче второго раунда плей-офф.

- "Локомотив" такая команда, что игра шла до одного гола. Я перед плей-офф поиграл в СКА, вошел в ритм. Стараюсь концентрироваться на сто процентов и делать меньше ошибок.

– В чем разница между "Спартаком" и "Локомотивом"?

– В "Локомотиве" много молодежи, это придает команде агрессивности.

– У вас сегодня было пару опасных моментов, но показалось, что медлили с решением. Действительно на этом уровне не сразу понимаете, что делать?

– Да, согласен. Где-то надо было обыграть, со временем должно прийти это.

– Какие ваши основные функции в звене?

– Главное не пропустить, не удалиться, не ошибиться, а там уже, может, и забить.

– Как отметили недавно день рождения?

– Да никак. На базе спал. (Игорь Еронко)

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