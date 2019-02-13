Михаил Мальцев – о первой шайбе в КХЛ: "Свыкся со своими нулями – все получилось автоматически"

Нападающий СКА Михаил Мальцев в беседе с журналистами поделился впечатлениями о матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (2:0).

– В раздевалке поздравили с первым голом в КХЛ и вручили шайбу-пилотку как лучшему игроку матча, – заявил 20-летний Мальцев. – Все похлопали и поддержали. В прошлом сезоне долго пытался забить, сейчас уже свыкся со своими нулями, все автоматически получилось. Финт не был подготовлен заранее, обычно я в пас играю, хотел отдать, но решил самому бросить.

– Помог вызов в олимпийскую сборную?

– Да. Там уровень повыше, я мастерства набирался, я ведь больше в ВХЛ играю. Наверное, на бумаге было смешно, что меня вызывают в сборную, я же в ВХЛ играю. Но я, вроде, не стеснялся и чувствовал, что могу быть на уровне других ребят.