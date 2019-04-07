Михаил Мальцев: "Это самый напряженный матч в карьере? Наверное, да"

Форвард СКА Михаил Мальцев после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ (3:2) заявил, что эта игра стала самой напряженной в его карьере. Счет в серии составляет 3-3. Следующий матч пройдет 9 апреля в Москве.

- Сейчас чуть порадуемся и будем готовиться к седьмому матчу, - заявил Мальцев.

- Самый интересный матч серии?

- Да, у меня был большой напряг, аккуратно старался играть. Но седьмая игра будет еще интереснее.

- Что случилось в концовке второго периода?

- Когда гол забиваешь, все время такой подъем. Они большинство реализовали, но мы не опускаем руки. Много таких ситуаций было. Хорошо, что выиграли.

- Вы уже привыкли к видеопросмотрам?

- Сегодня что-то долго они смотрели. Да так, отдохнуть можно. Тренеры сказали - раскатываться, и все понимали, что нужно держать себя в тонусе.

- Для вас это самый напряженный матч в карьере?

- Наверное, да. В игре все отходит, буду лучше действовать. (Алена Гребенькова)

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