Кравец: «Барыс» показал, что при выполнении задания на 100 процентов может обыграть любых соперников»
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил, что его команда на 100 процентов выполнила установку на матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:0).
«Мы долго не побеждали на выезде, вдвойне почетно обыграть «Локомотив», который не проигрывал дома. Мы показали, что при выполнении игрового задания на 100 процентов можем обыграть любых соперников. Просматривая прошлый матч, я понял, насколько больше единоборств выиграли ярославцы. Они были более злыми, отнимали у нас все шайбы. На это мы и сделали акцент — нужно первыми идти в борьбу, выигрывать стыки. Нужна активная и агрессивная игра, а также, чтобы голова действовала в правильном направлении», — приводит слова тренера КХЛ.
«Барыс» в сезоне КХЛ-2025/26 впервые одержал победу на выезде. Команда из Астаны с 23 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.
17 ноября «Барыс» на выезде сыграет с «Сочи».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|2 : 3
|15.11
|15:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|4 : 2
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|0 : 4