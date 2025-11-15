Кравец: «Барыс» показал, что при выполнении задания на 100 процентов может обыграть любых соперников»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил, что его команда на 100 процентов выполнила установку на матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:0).

«Мы долго не побеждали на выезде, вдвойне почетно обыграть «Локомотив», который не проигрывал дома. Мы показали, что при выполнении игрового задания на 100 процентов можем обыграть любых соперников. Просматривая прошлый матч, я понял, насколько больше единоборств выиграли ярославцы. Они были более злыми, отнимали у нас все шайбы. На это мы и сделали акцент — нужно первыми идти в борьбу, выигрывать стыки. Нужна активная и агрессивная игра, а также, чтобы голова действовала в правильном направлении», — приводит слова тренера КХЛ.

«Барыс» в сезоне КХЛ-2025/26 впервые одержал победу на выезде. Команда из Астаны с 23 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.

17 ноября «Барыс» на выезде сыграет с «Сочи».