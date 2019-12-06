Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:3).

— Для нас это была уже третья игра на выезде на Дальнем Востоке, — приводит слова Кравеца официальный сайт «Адмирала». — Первый период не получился, хотя мы и настраивались, и знали, что будет натиск со стороны «Адмирала», что нужно кататься, бороться. Но, к сожалению, эти два быстрых гола повлияли на игру. Затем во втором — третьем периоде у меня нет претензий к команде. Очень хорошо отыграли, боролись, бросали, больше играли в той зоне. Были моменты голевые, их надо забивать. Опять же, хоккей — игра на 60 минут, а не на один период или на три минуты. Все 60 минут нужно играть на 200 процентов.

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