Михаил Кравец: «В Риге всегда тяжелые игры»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча с рижским «Динамо» (2:1).

— В Риге всегда тяжелые игры, и в те времена, когда я сам был игроком, было то же самое, — приводит слова тренера официальный сайт «Витязя».

Тяжелая игра, нервная, не все получилось у нас. Хорошо, что выиграли. Молодцы, ребята, дотерпели до конца, выстояли на удалениях. Поздравляю всю команду, вратаря и наших болельщиков. Впереди у нас — поездка в Нижний Новгород.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков