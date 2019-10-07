Михаил Кравец: «В Риге всегда тяжелые игры»
23:31
Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча с рижским «Динамо» (2:1).
— В Риге всегда тяжелые игры, и в те времена, когда я сам был игроком, было то же самое, — приводит слова тренера официальный сайт «Витязя».
Тяжелая игра, нервная, не все получилось у нас. Хорошо, что выиграли. Молодцы, ребята, дотерпели до конца, выстояли на удалениях. Поздравляю всю команду, вратаря и наших болельщиков. Впереди у нас — поездка в Нижний Новгород.
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