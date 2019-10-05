Михаил Кравец: «У «Спартака» оказалось больше мастерства»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец после матча регулярного чемпионата против «Спартака» (1:2 Б) посетовал на ошибки. По его словам, у соперника оказалось больше мастерства.

— «Спартак» поздравляю с победой. Мы знали, что соперник после предыдущего матча будет серьезно настраиваться, чтобы доказать, что команда умеет играть, — цитирует Кравца сайт «Спартака». — Это было понятно. Игра была напряженная, были нелепые ошибки. Похвалю своих ребят, что бились до конца и смогли сравнять счет. Буллиты — это мастерство. Его у «Спартака» оказалось больше. Хорошо, что набрали одно очко, у нас впереди две игры.

— Что с Самоновым?

— Сейчас поехал в больницу, он подвернул голеностоп. Все будет ясно завтра.

— Данила Моисеев перестал выходить еще в матче с ЦСКА. Сегодня вообще не играл.

— Причина в том, что он чисто физически пока не готов. Набирает форму.

— Выглазов появляется в первом звене? Почему?

— Ищем замену Семину. В прошлой игре был Ларичев. Сегодня — Выглазов, который является опытным игроком. Даём ему шанс.