Михаил Кравец: «Травмы у Коченкова уже нет, он тренируется с командой неделю»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:5).

— В хоккей нужно играть 60 минут, а «Витязь» сыграл первый период и третий, — цитирует Кравца официальный сайт КХЛ. — С такой командой, как «Барыс», ошибок нельзя допускать на протяжении всего матча. Знали, как хорошо хоккеисты «Барыса» работают на своем и чужом пятаках. Стояла задача с этим справиться, не дать подставить клюшку, но во втором периоде у нас не получилось. Впереди тяжелые матчи, нельзя опускать руки.

Когда сыграет Петр Кочетков? Когда тренеры вратарей решат поставить его в ворота. Травмы у него уже нет, он тренируется с командой неделю.