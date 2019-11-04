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Михаил Кравец: «Торпедо» — с победой, «Витязь» — с хорошей игрой»

21:04
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:4 Б).

— «Торпедо» — с победой, «Витязь» — с хорошей игрой, — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». - Хорошее движение было, тоже боролись, бились, хорошие голы забили. К сожалению, была масса нереализованных моментов. И надо учиться нам лучше бить буллиты. Теперь есть время передохнуть, и будем готовиться к следующим играм.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15904-vityaz-moskovskaya-obl-torpedo-nizhegorodskaya-obl.html

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