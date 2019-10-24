Михаил Кравец: «Судьбу матча не может решать лайнсмен»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ).

— «Салават» с победой, а нас с хорошей игрой! — цитирует главного тренера официальный сайт уфимцев. — Я считаю, что сегодняшний матч — это ответ всем тем, кто задает мне вопрос: «Спад у команды или не спад?». Против сильной команды ребята проявили мастерство, характер и бились до конца. Единственное, что меня растаивает, как мне кажется, что судьбу матча не может решать лайнсмен — это настолько тяжело и больно для хоккеистов, которые пластаются в кровь. Я понимаю, если бы кто-то выходил «один в ноль», сбили или в борт сильно ударили. Есть какие-то моменты в овертаймах, когда не дают удаления. Это единственный обидный момент, а так — ребят с хорошей бойцовской игрой.

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