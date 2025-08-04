Михаил Кравец стал главным тренером «Барыса»

«Барыс» объявил о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера команды.

Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

В штаб Кравца войдут ассистент Талгат Жайлауов, тренер нападающих Александр Савченков, тренер защитников Евгений Королев, тренер по ОФП Денис Малинин и видеотренер Сергей Тамбулов.

Последним местом работы Кравца был «Куньлунь», который он покинул в конце апреля. До этого он также возглавлял «Авангард», «Амур» и «Витязь».

В сезоне-2024/25 казахстанской командой руководил Галым Мамбеталиев. Под его руководством «Барыс» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 68 матчах.