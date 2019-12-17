Михаил Кравец: «Сильные команды всегда анализируют игру, выходят на следующую и побеждают»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:6) рассказал, как повлиял на команду уход в СКА нападающего Миро Аалтонена.

— К сожалению, игра не получилась, ошибки с первых смен, большое количество удалений и невыполнение игрового задания, о котором мы договорились, — цитирует тренера официальный сайт «Витязя». — Хотя нельзя сказать, что мы не готовились. Нужно разобраться, почему так произошло. Сильные команды всегда анализируют игру, выходят на следующую и побеждают! Чтобы доказать, что мы — сильная, нам будет нужно выходить и побеждать.

— Повлиял ли на команду переход Аалтонена в СКА?

— Естественно, когда уходит игрок, приходится делать перестановки, создавать новые звенья, и сразу не получается. Другие игроки должны выходить и играть, они играют в КХЛ.

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