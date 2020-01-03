Михаил Кравец: «Семина не ждем на следующий матч, а Хауден с «Адмиралом» должен быть в строю»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2).

— Очень интересная и боевая игра. Я бы сказал, что играли «кость в кость», — цитирует тренера официальный сайт «Спартака». — Обе команды бились за победу. Нам больше удались второй и третий периоды, во время которых ребята полностью выполнили тренерскую установку. Сегодня хорошо проявили себя некоторые игроки, которые до этого получали не так много игрового времени. И это радует. При наших нынешних делах обыграть такую команду, как «Спартак», дорогого стоит, и мы довольны. Поздравляем всех болельщиков с победой. Это были важные два очка, которые придадут нам уверенности в будущем.

— Когда будут готовы играть Семин и Хауден?

— Семина не ждем на следующий матч, а Хауден с «Адмиралом» должен быть в строю. Куинтон немножко приболел, но уже сегодня выходил и катался на тренировке.

— Как вам Павел Воробей сегодня?

— Хороший и талантливый защитник. У него хороший бросок и габариты. Надеюсь, он вернулся после всех своих «путешествий» на землю и готов играть.