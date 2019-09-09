Михаил Кравец: «Радует, что ребята не стушевались»

Главный тренер «Витязя» Виталий Кравец прокомментировал результат матча с «Динамо» (4:1).

— Мы играли против очень сильной и титулованной команды, — цитиурет тренера официальный сайт «Динамо». — Радует, что ребята не стушевались и с первых минут выполняли задания, о которых мы договорились утром. Конечно, мы хотели показать хорошую игру, хотели биться и порадовать всех победой. Ребят, Подольск, близких — с победой. Мы чувствовали вашу энергию, она нам всегда помогает. Двигаемся дальше, на этом сезон не заканчивается — впереди еще много игр, нужно стараться побеждать.

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