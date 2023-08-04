Кравец — о поражении от «Сочи»: «Турнир для того и существует, чтобы исправлять ошибки»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

— Говорили перед игрой с ребятами о том, что дает эта игра. Нужно было поднимать функциональные кондиции, улучшать дисциплину. Турнир для того и существует, чтобы исправлять ошибки. Также нужно было вырабатывать характер, что ребята и показали. Будем смотреть всех, кого взяли в Сочи.

— Какова вероятность, что Владимир Ткачевым, который сегодня был на трибунах, окажется в «Авангарде»?

— Я на трибуны не смотрел, хотя хороший хоккеист должен видеть все. Лично я сегодня Владимира не видел, для меня его приезд в Сочи — это сюрприз. Если он приехал, то, надеюсь, будут какие-то изменения. Опять же, это вопрос с генеральному менеджеру. Я общался с ним несколько раз. Между нами все вопросы решены. Дело за ним. Я за то, чтобы Володя играл у нас.