Главный тренер «Авангарда» — о мотивации: «После первого поражения нам некуда было отступать»
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:2).
«После первого поражения у нас естественно других вариантов не было, отступать было некуда. Нужно было побеждать. Такую задачу поставили перед командой и все вместе над ней поработали. Хорошее движение показали, хорошая работа всех звеньев и принесла нам результат. В том числе и игра вратаря. Это победа всей команды, но без вратаря никак. Про казанского вратаря мне нечего сказать, странно будет, на это есть тренерский штаб «Ак Барса». Но лично я считаю вратаря нельзя никогда обвинять. Это штучный товар, их надо оберегать и поддерживать.
После прошлой игры в первую очередь отметили, что важно первый период уверенно сыграть, нельзя с такой командой пятиться. Была работа над удалениями, по этому вопросу поговорили с ребятами. В целом и в первой игре много хорошего было сделано, я был доволен командой. Мы не хотели играть от обороны в третьем, нас «Ак Барс» нас заставил. По-прежнему, как в первом периоде, выходили с агрессией. Но где-то не сложилось, где-то не получилось. Вот и пришлось ловить шайбу на себя. Хорошо, что в конце все-таки выстояли, пропустили, но самое главное забили на одну шайбу больше. Теперь будем готовиться к омским играм», — сказал Кравец.
По ходу встречи омичи вели в три шайбы. Два гола «Ак Барс» забил в третьем периоде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|2 : 3