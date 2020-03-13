Михаил Кравец: «Потребовалось время, чтобы собрать новые звенья, вернуть ребятам веру в себя»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Клуб из Екатеринбурга вышел в плей-офф, но в первом раунде уступил в серии СКА.

— Успехи «Витязя» в первые полтора месяца регулярного чемпионата многие объясняют тем, что вы специально вывели команду на пик физической формы. Так ли это?

— Физическая форма действительно была на высоком уровне. Но к успехам привела не только она, — цитирует тренера официальный сайт «Витязя». — «Химия» в коллективе, хорошие теплые отношения не только между игроками, но и с тренерами, руководством, врачами и обслуживающим персоналом... На льду все выкладывались на 200 процентов, никто никого не подводил.

— Последующие неудачи вы связываете с рядом обменов?

— Мне кажется, это и так понятно. Когда в команде происходят такие перемены, то игра не может сразу восстановиться. Потребовалось время, чтобы собрать новые звенья, вернуть ребятам веру в себя. Хорошо, что мы все-таки сумели более или менее восстановить команду и попасть в плей-офф.

— Проблемы были только в психологии?

— Все вместе. И психологические, и технические, и с вратарской линией нужно было что-то решать.

— Надеялись ли вы в тот момент, что запаса очков, заработанных в начале, хватит для попадания в плей-офф?

—О запасе очков я не думал. Думал о том, как вернуть ребятам веру в себя, найти путь к новым победам.

— Как в итоге удалось это сделать?

— Лично разговаривал с каждым игроком. Собирались мы отдельно и с лидерами. На Новый год у нас был корпоратив, там тоже удалось поговорить в неформальной обстановке и немного расслабиться. Рад, что в итоге это дало результат. То, что мы друг другу обещали, сделали.

— В двух из четырех матчей со СКА в плей-офф ваша команда проиграла в одну шайбу. Это может скрасить впечатление от результата?

— Честно, наверное, этого недостаточно. Так играть, как мы в первом и третьем матчах, нельзя.

— Почему в третьей игре дома после вроде бы неплохого второго матча ничего не получилось?

— Пропустили легкие голы. Так не должно быть. «Спартак» проигрывает 0:3, а потом вытаскивает игру. Это говорит о внутренней силе хоккеистов. Такой у нас не оказалось. Зато в следующем матче ее хватило аж на 114 минут.

— Что вы говорили команде перед вторым и третьим овертаймами четвертой встречи, когда сил оставалось не так много?

— Самое главное в такие моменты — поддержать, похвалить, убедить игроков в том, чтобы они не боялись пропустить, а наоборот, хотели забить.