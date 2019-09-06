Михаил Кравец похвалил вратаря после матча с «Магниткой»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец отметил игру вратаря команды Александра Самонова в матче против «Магнитки» (2:0).

— В первую очередь поздравляю команду, вратаря, болельщиков Подольска с победой, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Магнитогорска. — Мы играли с очень сильной командой, где в четырех звеньях игроки с именами, с большим опытом игры в КХЛ. Конечно нам было тяжело, но я рад, что ребята отдали все силы и несмотря на потери игроков во время матча, сумели до конца добороться с такой сильной командой, не жалея себя смогли выиграть игру. Считаю, что она пойдет на пользу и в психологическом плане, и по другим компонентам. Такие игры придают уверенность в том, что есть команда, которая бьется друг за друга.

— Вы уже сказали о том, что понесли потери по ходу матча. Как самочувствие игроков, покинувших лед?

— Пока новостей нет. Когда команда побеждает — самочувствие точно улучшается, но надо будет смотреть дома, делать снимки, совещаться с врачами.

— Почему бросили в бой второго голкипера?

— Никого мы в бой не бросали (смеется), это было по графику. Самонова знаю еще по Высшей лиге, он очень здорово отыграл на Кубке мэра. Мы на него рассчитывали.

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