Кравец: «Автомобилист» и «Металлург» похожи, хорошо играют в атаке и уверенно действуют в оборон»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от будущего соперника по второму раунду плей-офф КХЛ.
«Понятно, что или «Автомобилист», или «Металлург». Обе команды похожие, у них непростая серия, хорошо играют в атаке, довольно уверенно действуют в обороне. По всем компонентам на протяжении всего сезона эти команды показывали довольно хороший хоккей. Мы пару дней отдохнули, второй день тренировки. Настраиваемся, восстанавливаемся, все по распорядку, по плану.
Настроение у всех хорошее, тренировки проходят с улыбками, бодро, качественно. Ребята настраиваются на следующий раунд. Никаких предпочтений по сопернику нет. Кто выиграет, с теми и будем играть. Обе команды приличные», — приводит слова Кравеца пресс-служба клуба.
Соперник «Авангарда» по второму раунду определится после игры между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом».
|Западная конференция
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|25
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|Локомотив
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|4
|Торпедо
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|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
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|30
|87
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|Витязь
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|34
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|Северсталь
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|37
|75
|8
|Динамо Мн
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|27
|41
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|9
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|64
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|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -