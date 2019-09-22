Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу над СКА (4:2).

— Конечно, мы настраивались на матч против СКА, хотя ребят дополнительно мотивировать не было необходимости, — приводит слова тренера официальный сайт «Витязя». — Мы видели команду СКА в деле и понимали, с кем мы играем. Поздравляю Всех ребят и всю команду с победой, вратаря Ежова. Проявили характер. Команда бьется, несмотря на большое количество травм.

По многим моментам СКА владел преимуществом. У нас сработало большинство. Хорошо сыграли в меньшинстве, и вратарь: вот основные компоненты нашего успеха в матче со СКА. Но это только 9-я игра. Впереди еще очень много матчей. Нужно двигаться дальше и работать над ошибками, а они есть.

— Победа в Питере для вас лично особенная из всех восьми?

— Не соглашусь. Еще когда я работал в молодежной команде СКА, кто-то ставил перед собой цель: во что бы то ни стало обыграть СКА. Но впереди много других матчей, и надо играть даже лучше, чем со СКА. Это не регулярная, важная и нужная победа, для сердца, для души. И мы рады, что победили СКА.

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